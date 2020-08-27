В Волховском районе жителям предлагают сдать ягоды на переработку

Накануне стало известно о поломке, произошедшей на местном хозяйстве.

В Волховском районе в поселке Паша принимают на переработку ягоды. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Сейчас как раз самый сезон, так что местные жители могут подзаработать. За килограмм черники обещают заплатить 150 рублей, а за бруснику – 55. Отмечается, что ягоды примут даже с мелким сором – их отсортируют, когда появится электричество и будет запущен конвеер.

Напоминаем, что 26 августа на предприятии произошла авария – цех лишился электроэнергии. Холодильники, в которых хранилась продукция, начали размораживаться, что может критически сказаться на качестве ягод. Сотрудники отметили, что несмотря на трудности надеются на лучшее и ждут новых ягод.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 19 тонн сербских и белорусских ягод поставили в Петербург за выходные.