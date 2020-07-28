Более 19 тонн сербских и белорусских ягод поставили в Петербург за выходные

За минувшие выходные в Северную столицу поступили крупные партии свежих ягод из Сербии и Белоруссии. Их проверили сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, партии ягод прибыли в Россию через границы с Латвией и Белоруссией. Инспекторы ведомства провели фитосанитарный контроль поставок в контрольных пунктах «Убылинка» и «Долосцы». За два дня там проверили 19,3 тонн ягод.

В ходе проверки нарушения не были выявлены. В результате партии ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины отправились на реализацию в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург не пустили гнилые сливы из Сербии. В лаборатории эксперты подтвердили наличие опасного карантинного заболевания плодовых культур — бурой монилиозной гнили.