Более 19 тонн сербских и белорусских ягод поставили в Петербург за выходные

Более 19 тонн сербских и белорусских ягод поставили в Петербург за выходные
В Петербург прибыло более 19 тонн ягод. Фото: Россельхознадзор

За минувшие выходные в Северную столицу поступили крупные партии свежих ягод из Сербии и Белоруссии. Их проверили сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, партии ягод прибыли в Россию через границы с Латвией и Белоруссией. Инспекторы ведомства провели фитосанитарный контроль поставок в контрольных пунктах «Убылинка» и «Долосцы». За два дня там проверили 19,3 тонн ягод.

В ходе проверки нарушения не были выявлены. В результате партии ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины отправились на реализацию в Петербург.

Фото: Россельхознадзор

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург не пустили гнилые сливы из Сербии. В лаборатории эксперты подтвердили наличие опасного карантинного заболевания плодовых культур — бурой монилиозной гнили.

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