Туристы смогут отправиться в Пушкин и Павловск на поезде с помощью нового абонемента

Любители осенних прогулок в Царском селе и Павловске смогут начать ездить в музеи-заповедники по более выгодным условиям.

В среду, 26 августа, стало известно о введении нового абонемента — «Туристический». Воспользоваться им станет возможно в случае отправления на прогулки с Витебского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

С помощью билета, пассажиры с 1 сентября смогут ездить в Пушкин и Павловск на любых поездах, включая «Комфорт», отправляющихся с Витебского вокзала.

Сам абонемент будет действовать течение суток. В случае его приобретения, туристы смогут как отправиться на прогулку, так и вернуться с нее. Билет в направлении до Царского села будет стоить 80 рублей, а в Павловск — 90 рублей. Экономия денежных средств при этом составит до 18% с каждой поездки. Стоит отметить немаловажный факт — действие абонемента распространяется лишь на группы от 5 человек.

Приобрести абонемент можно как в день поездки, так и заранее. Для этого нужно обратиться в кассы Витебского вокзала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Октябрьская железная дорога обзаведется 15 новыми локомотивами.