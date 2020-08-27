Пассажир Пулково попытался провезти через границу детали для «Ласточки»

Пассажир Пулково попытался провезти через границу детали для &#171;Ласточки&#187;
Суд назначил наказание в виде конфискации предмета, являющегося предметом административного правонарушения. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге Московский районный суд привлек к административной ответственности мужчину за попытку незаконного провоза деталей для поезда.

Все произошло 1 февраля текущего года в Пулково. По данным следствия, мужчина, прилетевший из Дюссельдорфа, пошел в «зеленый» коридор, тем самым заявив таможне об отсутствии у него в сопровождаемом багаже и ручной клади товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в ходе проверки у путешественника нашли 13 металлических пластин, используемых в блоке управления поезда «Ласточка».

В суде мужчина признал свою вину и добавил, что не знал о правилах перевоза багажа. Предметы конфисковали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Норвегии путешествовал с волосами студенток меда, в Петербурге образцы конфисковали.

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