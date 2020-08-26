Житель Норвегии путешествовал с волосами студенток меда, в Петербурге образцы конфисковали

В Петербурге Московский районный суд привлек к административной ответственности гражданина Норвегии за недостоверное декларирование товаров.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. По данным следствия, мужчина, находясь в павильоне «Отправление» пассажирского терминала аэропорта «Пулково», проследовал через «зеленый» коридор, заявив таможенникам об отсутствии у него в сопровождаемом багаже и ручной клади товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, незадекларированный товар представлял собой бумажные конверты белого цвета с образцами волос – 76 шт. Товар не отнесен к товарам для личного пользования, в связи с чем подлежал таможенному декларированию.

Мужчина в суд не явился. О дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял.

Также известно, что житель Норвегии путешествовал из Архангельска через Петербург с приблизительно 70-ю бумажными конвертами, каждый из которых содержал 3 отдельных волоса, полученных от студенток медфакультета. Эти образцы были собраны как часть российского мегапроекта, управляемого госуниверситетом в Архангельске. Мужчина планировал провести анализ за пределами России с помощью метода доступного только в Шотландии.

Конверты конфисковали.

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