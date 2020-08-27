В Петербурге не одобрили проведение митинга в поддержку Навального

Ранее на акции у Гостиного двора собирались люди, желающие Навальному выздоровления. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Ранее на акции у Гостиного двора собирались люди, желающие Навальному выздоровления. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Администрация Калининского района не согласовала акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Заявку на проведение общественного мероприятия на площади Ленина подавала Либертарианская партия. Ожидалось, что митинг посетят около 200 человек. Неравнодушные петербуржцы планировали высказать свои мнения касаемо возможного отравления Навального, факт которого недавно подтвердили представители немецкой клиники, в которой пребывает на лечении оппозиционер.

Организаторы хотели собраться с единомышленниками 29 августа и подали заявку на получения разрешения у администрации Калининского района. Положительного ответа дождаться не получилось — пришел отказ. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте пресс-секретарь Либертарианской партии Денис Луговский.

В официальном ответе местные представители власти аргументировали свое решение. Все дело в том, что подобные мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, в период эпидемии коронавируса могут быть опасны для здоровья. К тому же, они официально запрещены действующими ограничительными мерами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкую больницу, где лечится Навальный, будет круглосуточно охранять полиция.