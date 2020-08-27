Движение восстановлено: «Теплосеть» завершила работы на Моховой улице

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила работы на участке Моховой улицы в центре города.

Об этом стало известно в четверг, 27 августа. Как сообщили в пресс-службе компании, сотрудники «Теплосети» закончили перекладку трубопроводов, проходящих по Моховой улице между улицами Пестеля и Белинского.

На время работ на этом участке было введено ограничение дорожного движения. Сейчас, после завершения работ, движение транспортных средств на Моховой улице восстановлено и осуществляется в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» повторно проверит трубы в двух районах Петербурга.