Движение восстановлено: «Теплосеть» завершила работы на Моховой улице

Движение восстановлено: &#171;Теплосеть&#187; завершила работы на Моховой улице
Моховая улица в Петербурге. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила работы на участке Моховой улицы в центре города.

Об этом стало известно в четверг, 27 августа. Как сообщили в пресс-службе компании, сотрудники «Теплосети» закончили перекладку трубопроводов, проходящих по Моховой улице между улицами Пестеля и Белинского.

На время работ на этом участке было введено ограничение дорожного движения. Сейчас, после завершения работ, движение транспортных средств на Моховой улице восстановлено и осуществляется в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» повторно проверит трубы в двух районах Петербурга.

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