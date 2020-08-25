«Теплосеть» повторно проверит трубы в двух районах Петербурга

&#171;Теплосеть&#187; повторно проверит трубы в двух районах Петербурга
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В среду, 26 августа, в Калининском и Красногвардейском районах проведут повторные испытания теплосетей.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Специалисты проверят теплосети на улицах Жукова, Лабораторная, Федосеенко, Замшина, Арсенальная, Минеральная, Комсомола, проспектах Кондратьевский, Пискаревский, Полюстровский, Среднеохтинский, а также на Арсенальной набережной и площади Ленина.

Повторные гидравлические испытания проводят после устранения нарушений и проведениях ремонтных работ, чтобы дополнительно проверить трубопроводы и оборудование, установленные на теплосетях.

Петербуржцев просят сообщать о любых признаках повреждения коммуникаций в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском и Кировском районах теплосети повторно проверили на прочность.

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