Петербурженка с помощью полиции ищет мужа сбежавшего со свадьбы

Петербурженка с помощью полиции ищет мужа сбежавшего со свадьбы
Семейное счастье продлилось недолго. Фото: pixabay.com

Новоиспеченная жена от которой внезапно ушел избранник прямо со свадьбы, обратилась к правоохранителям с просьбой отыскать его.

Как стало известно gazeta.spb.ru, недавно в полицию обратилась 51-летняя женщина, которая поделилась неудачей в личной жизни. Выяснилось, что после официального оформления отношений в ЗАГСе, молодожены сели в такси. Спустя какое-то время мужчина велел водителю остановиться и сказал, что забыл свой паспорт в ЗАГСе, поэтому ему нужно отлучиться. После этого супруга своего мужа больше не видела.

Известно, что мужчина после инцидента начал звонить заявительнице и требовать развод. Именно из-за этого женщина и обратилась в полицию. Она готова расторгнуть брак, но для начала хочет найти и лично увидеть человека, который внезапно решил оставить её.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы массово переносят свадьбы на август и сентябрь.

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