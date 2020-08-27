Четырбок отреагировал на петицию о запрете песни Шуфутинского «3 сентября»

Депутат Законодательного Собрания Северной столицы Денис Четырбок дал оценку петиции, появившейся на сайте Change.org, в которой требуется запретить песню «3 сентября».

Авторы в своей официальной просьбе обращаются к парламенту с идей запретить законом навязчивую песню, которая каждое 3 сентября забивает все информационное пространство назойливыми напоминаниями о себе.

«Мойка78» решила узнать мнение по этому поводу у Дениса Четырбока. Ответ вышел коротким и лаконичным. Представитель власти сообщил, что не комментирует бред. В принципе, по этим словам можно сделать вывод, что идея депутата явно не впечатлила .

Стоит отметить, что Четырбок сам знаменит своими запретами. Чего стоит только знаменитый закон о «наливайках», вызвавший широкий общественный резонанс. В рамках борьбы с подозрительными питейными заведениями, депутат настоял на установке минимальной площади баров в размере 50 квадратных метров. Негативная реакция не заставила себя ждать, ведь под угрозой закрытия оказались излюбленные петербуржцами места. В настоящее время обсуждается возможность снижения допустимой площади до 20 метров для баров, расположенных в историческом центре города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получить статус «бара» в законопроекте о «наливайках» заведениям может помочь их местоположение в городе.