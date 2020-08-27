Путин в четверг даст большое интервью по актуальным темам

Президент России Владимир Путин в рамках интервью обсудит насущные вопросы, касающиеся России и происходящих в ней событий.

Сегодня, 27 августа, стало известно, что в 14:00 по московскому времени состоится трансляция большого интервью Путина на телеканале «Россия 24». Известно, что глава государства в рамках мероприятия пообщался с ведущим ВГТРК Сергеем Брилевым. Других подробностей события не приводится. Официальный анонсы от Кремля также отсутствуют.

Напомним, что в 2020 году не состоялась традиционная прямая линия с президентом. На ее отмену повлияла пандемией коронавирусной инфекции. Несмотря на это, Путин несколько раз обращался к россиянам по поводу ситуации с COVID-19 и рассказывал о принимаемых мерах поддержки населения в непростое время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России.