Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

"Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", - сказал Путин. Фото: kremlin.ru

"Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", - сказал Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе деловой встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил, что необходимо развивать рынок труда, так как в России остро стоит вопрос безработицы.

Глава государства призвал Голубева обратить внимание на этот аспект, поскольку, в данном случае, Ростов — прогрессивный и в промышленном, и в сельскохозяйственном отношении регион, который может обеспечить достойное развитие трудоустройства и сферы социальной инфраструктуры, пишут РИА Новости.

Путин подчеркнул, что оба фактора являются определяющими для большинства граждан, которые хотят чувствовать себя уверенно и комфортно, живя в России. Президент также обратил внимание, что в Ростовской области сейчас количество медиков на 10 тысяч населения, как и мест в дошкольных учреждениях, меньше, чем в среднем по стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко выразил Путину благодарность за политическую поддержку.