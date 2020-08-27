В Центральном районе по горячим следам задержали грабителей, напавших на девушку

В Центральном районе по горячим следам задержали грабителей, напавших на девушку
Фото: pixabay.com

В Центральном районе Санкт-Петербурга благодаря слаженным действия сотрудников Росгвардии удалось по горячим следам задержать подозреваемых в ограблении девушки.

Ночью 27 августа в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в Александровском саду несколько злоумышленников напали на девушку и отобрали у нее дорогостоящий iPhone, после чего скрылись с места происшествия. Звонивший описал грабителей и приметы передали всем дежурным нарядам.

Вскоре удалось поймать одного из подозреваемых и выяснить, что он намеревался встретиться со своим подельником на Садовой улице, возле ломбарда. Росгвардейцы направились туда и задержали второго участника ограбления, который имел при себе похищенный смартфон. Имущество вернули пострадавшей, разбирательство в отношении преступников продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нетрезвый мужчина разбил лобовое стекло полицейской машины, прыгая на ней.

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