Рядом со школами Петербурга усилят контроль соблюдением ПДД

Рядом со школами Петербурга усилят контроль соблюдением ПДД
Петербургские власти поручили нанести дорожную разметку около школ. Фото: pixabay.com

К началу нового учебного года в Северной столице ужесточат контроль за безопасностью дорожного движения, в особенности рядом с образовательными учреждениями.

Петербургские власти поручили привести в порядок освещение, светофоры, убрать искусственные неровности на дорогах и нанести дорожную разметку около школ. Эта тема обсуждалась в четверг на заседании Комиссии по профилактике безопасности дорожного движения.

К сентябрю в городе должны поработать над снижением аварийности и смертности на городских дорогах, усилить социальную рекламу и другие меры профилактики ДТП.

В пресс-службе Смольного отметили, в этом году в Петербурге снизилось количество ДТП с участием детей. Год назад их было больше на 42,3%. Еще на четверть сократилось количество случаев гибели детей в авариях, а на 44% — пострадавших детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что как будет проходить новый учебный год 2020 в школах Петербурга.

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Рядом со школами Петербурга усилят контроль соблюдением ПДД