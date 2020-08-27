Суд оштрафовал петербургскую клинику за игнорирование «коронавирусных» мер

Суд оштрафовал петербургскую клинику за игнорирование &#171;коронавирусных&#187; мер
Сотрудники не использовали СИЗ. Фото: pixabay

В Петербурге Фрунзенский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Кадуцей» за несоблюдение «коронавирусных» правил.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. По данным следствия, общество допустило нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: сотрудники работают без использования средств индивидуальной защиты, не измеряется температура, не проводится обеззараживание воздуха. Кроме того, в помещениях не производилась уборка.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, защитник «Кадуцей» пояснила, что выявленные нарушения устранены. Также добавила, что у организации в настоящий момент тяжелое финансовое положение, клиника работает в убыток.

Суд назначил обществу административный штраф в размере менее минимального, предусмотренного санкцией статьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал поликлинику в Славянке за нарушение «коронавирусных» правил.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб объединённая пресс-служба судов Петербурга штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге бизнесмену дали условный срок за мошенничество с землями ...
Суд оштрафовал петербургскую клинику за игнорирование ...
Вакцину от гриппа в Петербурге получат более 100 тыс. учителей
Forbes составил ежегодный рейтинг 25 богатейших россиянок
Российская прокуратура не нашла признаков умышленного отравления Навального
«Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию Колтушского шоссе
«В неадеквате полном»: водитель службы доставки вылетел на ...
Рядом со школами Петербурга усилят контроль соблюдением ПДД