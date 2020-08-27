Суд оштрафовал петербургскую клинику за игнорирование «коронавирусных» мер

В Петербурге Фрунзенский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Кадуцей» за несоблюдение «коронавирусных» правил.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. По данным следствия, общество допустило нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: сотрудники работают без использования средств индивидуальной защиты, не измеряется температура, не проводится обеззараживание воздуха. Кроме того, в помещениях не производилась уборка.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, защитник «Кадуцей» пояснила, что выявленные нарушения устранены. Также добавила, что у организации в настоящий момент тяжелое финансовое положение, клиника работает в убыток.

Суд назначил обществу административный штраф в размере менее минимального, предусмотренного санкцией статьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал поликлинику в Славянке за нарушение «коронавирусных» правил.