Российская прокуратура не нашла признаков умышленного отравления Навального

Генпрокуратура России запросила у Германии оказание правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает представитель ведомства, надзорный орган также попросил ФРГ предоставить информацию о процессе лечения политика, а также о предварительных диагнозах. Отмечается, что в ходе проверки по факту его госпитализации правоохранители не нашли признаков преступления. Речь идет об умышленном отравлении Навального.

Напомним, 20 августа Навальный должен был прибыть в Москву после рабочей поездки в Томск. В самолете политику стало плохо, в результате чего экипаж принял решение экстренно сесть в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в реанимацию местной больницы в состоянии комы из-за токсического отравления. После его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», где он сейчас проходит лечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкая клиника отреагировала на сообщения об отравлении Навального «Новичком». Представитель клиники Мануэла Зингль заявила, что общественность будет оповещена, когда врачи поставят Навальному окончательный диагноз.