В Петербурге бизнесмену дали условный срок за мошенничество с землями «Упрдор «Северо-Запад»

Недобросовестный подрядчик пытался замаскировать поступления средств, открыв депозитные счета на принадлежавшую ему компанию. Туда поступали "преступные" деньги. Фото: pixabay.com

Недобросовестный подрядчик пытался замаскировать поступления средств, открыв депозитные счета на принадлежавшую ему компанию. Туда поступали "преступные" деньги. Фото: pixabay.com

Куйбышевский районный суд северной столицы приговорил бизнесмена Павла Конашенкова к 4 годам условного срока и возмещением ущерба в размере 105 млн рублей.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, подрядчик тайно завладевал сведениями об участках строительства федеральных трасс, предварительно выкупал их и перепродавал значительно дороже ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», когда компании необходимо было осуществлять работы по строительству дорог.

Таким образом, ведомству, ранее носившему название ФКУ «Севзапуправтодор» был причинен ущерб на 33,7 млн рублей — учреждение заплатило 40,3 млн рублей вместо рыночных 6,6 млн. Предприниматель уличен в нескольких аналогичных эпизодах мошенничества, общая сумма ущерба составила 105 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о новом способе мошенничества, распространяющемся в WhatsApp.