В Петербурге долг за наркоторговца оплатила мать, после того как ей пригрозили потерей квартиры

В Петербурге долг за наркоторговца оплатила мать, после того как ей пригрозили потерей квартиры
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Фото: Baltphoto

Жителя Красногвардейского района Северной столицы осудили на семь лет колонии строгого режима и обязали выплаты 300 тысяч рублей штрафа за производство и сбыт наркотиков.

После оглашения приговора, правоохранительные органы подали соответствующий запрос в Росреестр, чтобы узнать, на что можно обратить взыскание. Выяснилось, что осужденный владеет двумя квартирами. Пристав-исполнитель направил постановление о возбуждении исполнительного производства.

Поскольку непосредственно должник пребывает в местах не столь отдаленных и не может участвовать в выплате штрафа самостоятельно, разбираться с ситуацией пришла его мать, которая, поговорив с приставом, поняла, что лучше расстаться с деньгами, чем потерять недвижимость. В результате штраф был погашен в полном объеме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что должнику по алиментам помогла отдать полагающуюся сумму дочери новая супруга.

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