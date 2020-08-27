В Петербурге осудят банду, оставивших трех пассажиров в Пулково $1,5 млн

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вооруженном нападении на троих потерпевших в Пулково.

Двоих жителей Ленобласти обвиняют по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой). Все произошло еще в июле 2014 года, но до суда дело дошло только сейчас, поскольку до 2020 года обвиняемые находились в федеральном розыске.

По версии следствия, злоумышленники совместно с участниками организованной группы и банды напали в пассажирском терминале Пулково на троих человек. Они похитили у потерпевших $1,5 млн и другое имущество.

Уголовное дело в скором времени рассмотрит Московский районный суд Петербурга.

Руководителям и участникам организованной группы и банды вынесен обвинительный приговор еще в 2018 году.

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