Двое из Колпино получили срок за разбой в квартире

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга осудили двух местных жителей, которые избили и обокрали хозяина квартиры.

Как сообщили в городской прокуратуре, Романа Воробьева и Василия Путкова признали виновными по части 3 статьи 162 УК РФ о разбое.

Суд установил, что мужчины проникли в квартиру потерпевшего, где напали на него и потребовали, чтобы он отдал им деньги. Обвиняемые более 38 раз ударили хозяина квартиры кулаками и ногами, а после начали угрожать молотком и топором. После они обыскали всю квартиру и нашли 170 тыс. рублей наличкой.

Воробьева и Путкова признали виновными. Каждого приговорили к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине поймали рецидивиста, которого подозревают в убийстве.