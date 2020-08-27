В Пушкине поймали рецидивиста, которого подозревают в убийстве

В Кировском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Уроженец Тихвина ранее был неоднократно судим.

Подозреваемого поймали в среду, 26 августа, в Кировске у дома №11 по улице Победы. Им оказался 45-летний уроженец Тихвина. Мужчина неоднократно был судим.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 августа в лесопарковой зоне в Пушкине был найден труп 35-летнего местного жителя. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили, что за день до этого злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес погибшему ножом колото-резанное ранение шеи. От полученных ран мужчина скончался, а злодей сбежал.

Подозреваемый помещен в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали пьяного петербуржца за ложное сообщение об акте терроризма.