Российские банки начали брать комиссию за ведение счетов в евро

С начала 2020 года европейская валюта поднялась к доллару на 5%, к российскому рублю на 30%. Фото: pixabay.com

С начала 2020 года европейская валюта поднялась к доллару на 5%, к российскому рублю на 30%. Фото: pixabay.com

В августе российские банки, среди которых Газпром, «Альфабанк» и банк «Санкт-Петербург» стали вводить комиссии, если обслуживание счетов ведется в евро.

Открыть и вести валютный счет без какой-либо комиссии можно в Сбербанке, ВТБ, МКБ, «Райффайзен» и многих других кредитно-финансовых организаций. Тем не менее, аналитики пессимистичны в своих прогнозах: в ближайшие три года станет гораздо больше банков, которые задействуют аналог отрицательной ставки, пишут «Известия».

При этом, по словам председателя правления банка «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, клиенты ради того, чтобы хранить свои сбережения в европейской валюте, готовы и доплатить. Кроме того, несмотря на максимально невыгодные условия, по мнению аналитиков, держать накопления в валюте гораздо безопаснее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин озвучил сроки восстановления российской экономики.