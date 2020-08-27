В Александровском саду поймали воров, подозреваемых в краже iPhone

Мужчины оставили без дорогого телефона одну из горожанок.

В Александровском саду произошла кража смартфона сегодня, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской Росгвардии. Девушка рассказала, что у нее пропал iPhone. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно пришли ей на помощь, задержав первого подозреваемого. Он заявил, что напарник ждет его у ломбарда на Садовой улице. Обоих передали полицейским, а телефон изъяли и вернули владелице.

В отношении мужчин собираются возбуждать уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Обстоятельства инцидента выясняются, подробности пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге расследуют две квартирные кражи на 1,4 миллиона рублей.