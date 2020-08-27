В Петербурге готовятся к новому учебному году в условиях пандемии

В Петербурге готовятся к новому учебному году в условиях пандемии
В этом году в школы Петербурга отправятся 62 тысячи первоклашек. Фото: Baltphoto

В начале осени свои двери откроют 687 школ.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «Росси 24», как город готовится к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса. К открытию 1 сентября готовятся 687 школа, среди которых девять – новые. В этом году в первый класс пойдут более 62 тысяч человек, для них собираются проводить традиционные линейки, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

Беглов обратился к родителям и попросил их не приходить в школу в многочисленном составе. Он напомнил о важности соблюдения мер предосторожности и социальной дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рядом со школами Петербурга усилят контроль соблюдением ПДД. Петербургские власти поручили привести в порядок освещение, светофоры, убрать искусственные неровности на дорогах и нанести дорожную разметку около школ.

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