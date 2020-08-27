Пиотровский рассказал, как пандемия повлияла на Эрмитаж

Директор музея заявил, что пришлось немного пересмотреть правила посещения, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский рассказал, что ожидает посетителей в стенах музея. Он отметил, что теперь есть определенные правила, без которых невозможно представить общественное место в период пандемии коронавируса. Пиотровский объяснил, что теперь есть маршрут передвижения по музею, что позволяет выполнять санитарные нормы. Люди благодаря этому идут в одном направлении и не сталкиваются друг с другом. Об этом пишут «Санкт-Петербургские новости».

Пиотровский заявил, что «Эрмитаж» – особенное место, его маршруты охватывают почти все, что есть в музее. Он также добавил, что льготники все еще могут в третий четверг месяца прийти в музей бесплатно, а также взять с собой максимум двух сопровождающих, которым билет придется все-таки купить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пиотровский подвел итоги первого месяца работы «Эрмитажа» в условиях пандемии COVID-19.