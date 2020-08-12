Пиотровский подвел итоги первого месяца работы «Эрмитажа» в условиях пандемии COVID-19

"Очень рекомендую и советую всем внимательно изучать наши маршруты. Они размещены на сайте, также мы опубликовали экскурсии и путеводители. Обращайте на это внимание", - подчеркнул Пиотровский. Фото: www.hermitagemuseum.org

"Очень рекомендую и советую всем внимательно изучать наши маршруты. Они размещены на сайте, также мы опубликовали экскурсии и путеводители. Обращайте на это внимание", - подчеркнул Пиотровский. Фото: www.hermitagemuseum.org

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал об итогах первого месяца работы главного музея Петербурга в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также о планах на ближайшее будущее.

По словам Пиотровского, на данный момент в музее наблюдается «почти идеальная обстановка, когда в залах почти столько посетителей, сколько и должно быть». Тем не менее, громадных толп даже после стабилизации кризисной ситуации, ждать, вероятно, не придется — для распределения потоков посетителей будут разработаны новые схемы работы музея.

Глава Эрмитажа также рассказал, что будут вводиться квоты на посещение льготных категорий граждан, так как общее число посетителей теперь ограничено. Пиотровский напомнил, что выставка ассирийского искусства, представленная совместно с Британским музеем, отправилась обратно в Лондон. Вместо неё открывается объемная экспозиция «Железный век» и выставка китайского художника Чжаня Хуаня. Также любителей искусства ждет выставка, посвященная Рембрандту, создателем которой выступил режиссер Александр Сокуров.

Также накануне Дня археолога в центре «Эрмитаж-Выборг» откроется выставка, посвященная природе в изделиях Императорского фарфорового завода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к работе вернулись все музеи Петербурга, закрывавшиеся на время режима самоизоляции.