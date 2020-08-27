На Октябрьской набережной столкнулись «лбом» две машины

Один из автомобилей в результате задымился.

В Невском районе на Октябрьской набережной сегодня вечером, 27 августа, произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось возле дома №70 – там «лбом» столкнулись два автомобиля. В результате одна из легковушек задымилась. На место в скором времени приехали сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Пока что авария не мешает проезду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд. Автомобилисты пока не жалуются на пробки, но просят других быть осторожнее.