Пиотровский пожаловался на негативные отзывы на онлайн-экскурсии по Эрмитажу

Пиотровский пожаловался на негативные отзывы на онлайн-экскурсии по Эрмитажу
Посетителям также доступен бесплатный вход в Эрмитаж каждый третий четверг месяца. Фото: Baltphoto

Директор музея заявил, что все мы проходим «кастинг на то, как справиться с нервозностью».

Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский рассказал, как пользователи отреагировали на онлайн-экскурсии по музею. Он заявил, что горд экскурсоводами, которые не побоялись такого формата работы. Пиотровский понимает, что им приходится читать много негативна в комментариях под трансляциями. Люди ругают не только самих сотрудников Эрмитажа, но также операторов. Пиотровский призвал ценить и уважать труд научных сотрудников, которые по крупицам собирают полезную информацию, а потом делятся ей. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Он отметил, что зрители не всегда хорошо показывают себя. Директор Эрмитажа убежден, что принцип «клиент всегда прав» в данном случае вреден.

«В результате общения с людьми онлайн музею приходится получать как признания в любви, так и много грязи»,

— добавил Пиотровский.

Директор музея просит пользователей думать, прежде чем что-то писать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пиотровский рассказал, как пандемия повлияла на Эрмитаж.

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