Вертолет санавиации спас жизнь жителю Кингисеппа

Вертолет санавиации спас жизнь жителю Кингисеппа
Пациента доставили в больницу как раз вовремя. Фото: https://vk.com/san.aviacia

Мужчина находился в тяжелом состоянии и нуждался в экстренной помощи.

Вертолет Санитарной авиации накануне помог доставить жителя Кингисеппа в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Мужчина находился в тяжелом состоянии из-за острой кишечной непроходимости и нуждался в экстренной госпитализации по воздуху. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе службы.

О том, как себя чувствует пациент на данный момент, ничего не говорится. Он до сих пор находится под наблюдением врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация за день спасла жизни двух жителей Ленобласти. В городе Тихвин медобслуживание потребовалась пациенту с заболеванием сердца, а из Пикалево в больницу был доставлен пациент с множественными переломами позвоночника.

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вертолет кингисепп Национальная служба санавиации


 

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Вертолет санавиации спас жизнь жителю Кингисеппа
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