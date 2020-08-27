Вертолет санавиации спас жизнь жителю Кингисеппа

Пациента доставили в больницу как раз вовремя. Фото: https://vk.com/san.aviacia

Пациента доставили в больницу как раз вовремя. Фото: https://vk.com/san.aviacia

Мужчина находился в тяжелом состоянии и нуждался в экстренной помощи.

Вертолет Санитарной авиации накануне помог доставить жителя Кингисеппа в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Мужчина находился в тяжелом состоянии из-за острой кишечной непроходимости и нуждался в экстренной госпитализации по воздуху. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе службы.

О том, как себя чувствует пациент на данный момент, ничего не говорится. Он до сих пор находится под наблюдением врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация за день спасла жизни двух жителей Ленобласти. В городе Тихвин медобслуживание потребовалась пациенту с заболеванием сердца, а из Пикалево в больницу был доставлен пациент с множественными переломами позвоночника.