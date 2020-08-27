В Выборге за считанные минуты потушили горящую квартиру

В Выборге за считанные минуты потушили горящую квартиру
Спасатели разобрались с возгоранием. Фото: ГУ МЧС

Огонь успел охватить площадь в 15 квадратных метров.

В Выборге в четверг, 27 августа, произошел пожар в одной из квартир в доме на Куйбышевской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Спасатели узнали о возгорании ближе к 11 часам ночи. На место прибыли восемь человек, которые обнаружили, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Специалисты оперативно ликвидировала возгорание, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Октябрьской набережной столкнулись «лбом» две машины. Один из автомобилей в результате задымился.

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