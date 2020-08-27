В ДТП на Октябрьской набережной пострадали пять человек

Среди травмированных есть ребенок, который находится в состоянии средней тяжести.

В Невском районе на Октябрьской набережной вечером 27 августа произошла жесткая авария. Сначала о ней рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», поделившись снимками в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а затем подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД по городу.

Возле дома №70 столкнулись два автомобиля – легковушки стукнулись «лбами», в результате одна из них задымилась. На место прибыли сотрудники спецслужб, а также медики. Они обнаружили пять пострадавших, среди которых был ребенок. Все травмированные находятся в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД участники ДТП заняли две полосы, затрудняя проезд. Автомобилисты пока не жалуются на пробки, но просят других быть осторожнее.