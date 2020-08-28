Фура с навозом перевернулась в ходе массового ДТП на КАД

Удобрение не достигнет своего пункта назначения из-за аварии на кольцевой автодороге, в результате которой фура завалилась на бок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на пятницу, 28 августа, на КАД в Санкт-Петербурге. Известно, что авария не ограничилась двумя участниками, но основными «героями» события стали машина сервиса каршеринга и грузовой автомобиль.

Фотографиями ДТП поделились проезжавшие мимо очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Столкновение произошло во время движения по направлению к торговому центру «Мега» после Большого Обуховского моста.

На опубликованных снимках видно, что в ходе столкновения фура перевернулась, а её содержимое — навоз, оказался разбросан на проезжей части.

Точные причины аварии неизвестны. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на Октябрьской набережной пострадали пять человек.