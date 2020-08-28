Правоохранители выясняют обстоятельства обстрела автобуса в Харьковской области

Правоохранители выясняют обстоятельства обстрела автобуса в Харьковской области
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы. Фото: Baltphoto

Полиция Украины инициировала начало проверки по факту обстрела пассажирского автобуса в городе Люботин Харьковской области.

О происшествии стало известно в четверг, 27 августа. В сети распространилась информация о том, что неизвестные злоумышленники напали на автобус, в котором находились члены общественной организации «Патриоты — за жизнь». Сообщалось, что в ходе атаки были убиты два человека и ранен еще один. Еще одного пассажира автобуса преступники похитили.

Позднее, в официальной группе пресс-службы управления полиции по Харьковской области появилось сообщение о начале проверки по факту случившегося. Отмечалось, что на место происшествия направилась следственно-оперативная группа и руководители главка полиции по области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пушков считает, что Украина не может существовать без России.

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