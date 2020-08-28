Пьяная ссора закончилась для жительницы Ломоносова разрывом поджелудочной

С тяжелыми травмами в больницу отправилась 34-летняя жительница Невского района, которую избил собутыльник.

Как стало известно gazeta.spb.ru, информация о происшествии поступила в правоохранительные органы из стационара, куда доставили пострадавшую, в среду, 26 августа. Позднее выяснилось, что днем 24 августа женщина, находясь в Ломоносове, употребляла вместе с неизвестным горячительные напитки. По неустановленным причинам, мужчина принялся избивать свою партнершу по досугу.

Пострадавшая оказалась госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. У нее зафиксировали закрытую травму живота, разрыв поджелудочной железы и некроз кишки.

Правоохранительные органы ищут нападавшего по имеющимся приметам. Известно, что это был русский мужчина, которому на вид приблизительно 35 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что драка у кафе в Невском районе закончилась госпитализацией.