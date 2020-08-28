В Крыму зафиксировали антирекордный показатель по COVID-19: 84 новых пациента за сутки

Общее число зараженных достигло 2 187 человек, из них 1 585 уже вылечились. Фото: Baltphoto

Общее число зараженных достигло 2 187 человек, из них 1 585 уже вылечились. Фото: Baltphoto

Республика Крым в этом году — едва ли не самое популярное туристическое направление. Однако не стоит забывать, что угроза пандемии коронавирусной инфекции по-прежнему актуальна.

Наплыв путешественников в Крыму резко отражается на статистике по заболеванию. Так, по состоянию на 28 августа на территории республики выявлено 84 новых пациента с подтвержденным COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Сергей Аксенов.

При этом 20 человек сами обратились за медицинской помощью, 52 случая выявили среди контактных по ранее зарегистрированным пациентам, еще у 11 зараженных, из которых один иногородний, инфекцию нашли в ходе тестирования здорового населения. Кроме того, один больной «завез» болезнь в Крым из Узбекистана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице ситуация с коронавирусом также ухудшается. За сутки выявили 187 новых пациентов с COVID-19.