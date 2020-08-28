В Петербурге четверых полицейских и проститутку подозревают в преступной схеме совместного «заработка» на горожанах

Сотрудников уголовного розыска Санкт-Петербурга подозревают во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует пресс-служба главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. По версии правоохранителей, задержанные могут быть причастны к случаю со студентом, которого поймали на незаконном обороте наркотиков в январе 2020 года. Молодой человек рассказал, что познакомился в интернете с проституткой, которая и предложила ему вещества.

Когда они дошли до места «закладки», там их караулили стражи порядка, которые стали требовать от парня 100 тысяч рублей в качестве откупа. Сотрудники службы безопасности считают, что полицейские заранее сговаривались с девушками легкого поведения о «наживе», зарабатывая на желающих употребить наркотики. Устанавливаются другие возможные эпизоды преступлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали преступника, укравшего у подростка смартфон.