На Дунайском в ДТП пострадали люди

По предварительным данным, скончались два человека.

На Дунайском проспекте сегодня, 28 августа, произошла авария. Ее участниками стали две легковушки и фура. В результате серьезные травмы получили два человека, которые скончались на месте. Один из травмированных оказался полицейским. На месте работают сотрудники экстренных служб – им предстоит достать из раскуроченных автомобилей тела.

Пока что обстоятельства инцидента не выяснены. По предварительным данным, «Ниссан» задел черный «Митцубиси», а затем влетел в грузовик. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на собственные источники.

На участке дороги образовалась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальневосточном сбили пешеход: он скончался на месте. Мужчина получил серьезные травмы, врачи не успели оказать ему помощь.