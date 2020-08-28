На Дунайском в ДТП пострадали люди

На Дунайском в ДТП пострадали люди
На месте работают сотрудники МЧС. Фото: pixabay.com

По предварительным данным, скончались два человека.

На Дунайском проспекте сегодня, 28 августа, произошла авария. Ее участниками стали две легковушки и фура. В результате серьезные травмы получили два человека, которые скончались на месте. Один из травмированных оказался полицейским. На месте работают сотрудники экстренных служб – им предстоит достать из раскуроченных автомобилей тела.

Пока что обстоятельства инцидента не выяснены. По предварительным данным, «Ниссан» задел черный «Митцубиси», а затем влетел в грузовик. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на собственные источники.

На участке дороги образовалась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Дальневосточном сбили пешеход: он скончался на месте. Мужчина получил серьезные травмы, врачи не успели оказать ему помощь.

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