На Юрия Гагарина авария с участием машины ППС

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Информация о пострадавших не поступала. Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Неосторожный водитель врезался в полицейскую машину.

В Московском районе на проспекте Юрия Гагарина сегодня, 28 августа, произошла авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось вечером – участниками инцидента стала иномарка, которая врезалась в автомобиль ППС. На кадрах, выложенных в сеть, видно, что на машине есть вмятина.

Официальных данных пока что не поступало. Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы последствия инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Левашовском проспекте столкнулись 9 машин и троллейбус. Пострадавших в дорожном инциденте нет. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.