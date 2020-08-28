Гореловский путепровод может обрушиться из-за размыва

Гореловский путепровод может обрушиться из-за размыва
Когда восстановят движение - непонятно. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Автомобилисты не могут пока попасть в СНТ «Содружество», так как путь прегражден.

На Красносельском шоссе вечером 28 августа размыло Гореловский путепровод. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах. Эксперты отмечают, что есть угроза обрушения асфальтового покрытия и самого путепровода, поэтому дорогу пришлось перекрыть. Уже сейчас грунт провалился на 20 метров в глубь.

Из-за инцидента автомобилисты не смогут проехать в СНТ «Содружество». На снимках видно, что с переправы стекает вода и мокрый песок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский поезд не доехал до Мурманска из-за размывшего пути половодья. Река Кола вышла из берегов.

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