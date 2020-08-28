На Светлановской из-за ссоры двух водителей чуть не покалечились пассажиры маршрутки

На Светлановской из-за ссоры двух водителей чуть не покалечились пассажиры маршрутки
В результате никто не пострадал. Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Мужчины выясняли отношения, что сказалось на манере вождения.

На Светлановской площади 28 августа произошел конфликт между водителями маршруток и трамвая. Об этом рассказали горожане в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Первый перегородил дорогу второму и решить вопрос без эмоций не удалось. Водитель трамвая попросил уступить ему, после чего водитель маршрутки показал характер.

«Он резким «маневром», опасно объехал водителя трамвая так, что пассажиров аж вдавило в стекла маршрутки»,

— рассказал один из очевидцев.

Не уточнятся, пострадал ли кто-нибудь или все отделались испугом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяная ссора закончилась для жительницы Ломоносова разрывом поджелудочной. С тяжелыми травмами в больницу отправилась 34-летняя жительница Невского района, которую избил собутыльник.

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