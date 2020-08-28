В Буграх после столкновения двух машин погиб мужчина

Также есть травмированный гражданин, он отделался травмами средней степени тяжести.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в поселке Бугры 28 августа произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД. Все случилось на Бетонной дороге – там столкнулись две легковушки. В результате один мужчина получил травмы средней тяжести, а второй скончался на месте, так и не дождавшись помощи. Их личности пока не установлены.

Пока что все обстоятельства инцидента выяснить не удалось. Говорится лишь, что погибшему на вид около 45 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Светлановской из-за ссоры двух водителей чуть не покалечились пассажиры маршрутки. Мужчины выясняли отношения, что сказалось на манере вождения.