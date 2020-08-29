Мясников назвал угрозы для жизни Навального в коме

Угроза для жизни блогера Алексея Навального все еще есть. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, писать «угрозы для жизни нет» неверно, поскольку на самом деле ее «пока нет». Как сообщили РИА Новости, специалист уточнил, что в качестве угроз могут выступать инфекции, а также тромбоэмболия. Он добавил, что с такими недугами борются за счет антибиотиков и кроверазжижающих препаратов.

Мясников также считает, что «отравление» в медзаключении политика говорит о том, что диагноз ему писал не врач.

Напомним, 20 августа Навальный должен был прибыть в Москву после рабочей поездки в Томск. В самолете политику стало плохо, в результате чего экипаж принял решение экстренно сесть в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в реанимацию местной больницы в состоянии комы из-за токсического отравления. После его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», где он сейчас проходит лечение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская прокуратура не нашла признаков умышленного отравления Навального.