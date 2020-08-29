Петербуржец пострадал при взрыве баллона с пеной в квартире

Петербуржец пострадал при взрыве баллона с пеной в квартире
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Московском шоссе в Петербурге произошел взрыв. В квартире жилого дома лопнул пенный баллон.

Инцидент произошел в доме №286. В квартире выбило несколько окон на балконе и в комнате, пострадал мужчина.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, жителя госпитализировали с ожогами рук и ног до приезда сотрудников МЧС России. О том, что взорвался строительный пенный баллон, рассказали соседи. Горение не было зафиксировано.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе М-11 у фуры взорвалось колесо, машина улетела в отбойник.

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