Петербуржец пострадал при взрыве баллона с пеной в квартире

На Московском шоссе в Петербурге произошел взрыв. В квартире жилого дома лопнул пенный баллон.

Инцидент произошел в доме №286. В квартире выбило несколько окон на балконе и в комнате, пострадал мужчина.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, жителя госпитализировали с ожогами рук и ног до приезда сотрудников МЧС России. О том, что взорвался строительный пенный баллон, рассказали соседи. Горение не было зафиксировано.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе М-11 у фуры взорвалось колесо, машина улетела в отбойник.