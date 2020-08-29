Трамп пожаловался на необходимость покупки нефти у России

Из-за демократов, противящихся строительству трубопроводов, США приходится покупать нефть в России. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Во время выступления в Нью-Гэмпшире он отметил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке страны зафиксированы самые высокие цены на электроэнергию. Он объяснил, что это связано с тем, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не позволил проложить трубопровод через верхнюю часть штата.

Напомним, что в 2019-м году США покупали в России в среднем 515 тыс. баррелей нефти в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп отреагировал на разработку в России вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, в Соединенных Штатах слишком мало знают о препарате, который был разработан российскими специалистами, однако американская сторона «действительно надеется», что разработка поможет.