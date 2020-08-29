На улице Рихарда Зорге легковушка повредила капот в ДТП

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, водители не могут запомнить, какая из улиц на участке главная.

Авария случилась сегодня утром, 29 августа, на пересечении улицы Рихарда Зорге и Брестского бульвара. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что один из автомобилей получил серьезные повреждения. У машины повреждены передний бампер и капот. Обстоятельства аварии не приводятся.

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