Коронавирус в Петербурге: 189 новых случаев и 15 смертей

Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжается эпидемия, а оперативный штаб по борьбе с COVID-19 продолжает обновлять статистические данные по заболеваемости в России и ее субъектам.

За прошедшие сутки в городе на Неве зафиксировано 189 новых случаев коронавирусной инфекции. С каждым днем количество новых диагностированных случаев инфицирования растет. Резкий прирост был выявлен еще 21 августа, с тех пор ситуация пока не улучшалась.

Также, побороть болезнь и выздороветь сумели еще 95 пациентов.

Не справились с тяжелым течением болезни или развившимися осложнениями на фоне хронических заболеваний еще 15 человек.

За все время эпидемии в Петербурге коварный патоген подхватили 36292 человека. Поправиться и вернуться к полноценной жизни смогли уже 25625 пациентов. Случаев летальных исходов произошло 2416.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России в 2020 году детей прививать от коронавируса не будут.