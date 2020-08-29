На Западе не исключают подорожание рубля

На Западе не исключают подорожание рубля
Рубль укрепится из-за роста цен на нефть. Фото: pixabay.com

Зарубежные аналитики ожидают подорожания рубля в ближайшее время.

Российская валюта весьма теряется на фоне основных валют и является слишком дешевой в сравнительном анализе. К такому выводы пришли специалисты Citigroup и SovaCapital, отметив, что риск новых санкционных мер является преувеличенным. Об этом сообщает Bloomberg.

Прогнозы аналитиков говорят о скорейшем подорожании валюты России на 6%. К росту может привести наблюдаемая динамика курса рубля по сравнению с ценой на нефть. Если взглянуть на актуальную ситуацию на рынке, можно заметить, что цена за баррель нефти увеличилась на 30% по сравнению с минимальными ценами зафиксированными в апреле.

Эксперты предположили, что это может быть связано с риском введения санкции из-за волнений в Белоруссией и ситуацией, произошедшей с Алексеем Навальным, которая привела к его госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк обнаружил поддельную монету номиналом один рубль.

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