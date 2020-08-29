У посольства РФ в Берлине произошли столкновения с полицией

Люди возмутились из-за введенных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

У посольства России в Берлине произошли столкновения между протестующими и полицией. Местные требовали, чтобы смягчили меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что место было выбрано случайно, поэтому у участников конфликта не было политических мотивов. В ходе противостояния люди обкидали полицейских камнями и бутылками, в результате двоих задержали.

В СМИ пишут, что некоторые присутствующие пришли с российскими флагами и скандировали имя президента России Владимира Путина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин признает легитимность выборов в Белоруссии. Он считает, что западные политики были сразу негативно настроены по отношению к Лукашенко.