Путин признает легитимность выборов в Белоруссии

Путин признает легитимность выборов в Белоруссии
Путин поддержал Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Он считает, что западные политики были сразу негативно настроены по отношению к Лукашенко.

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Своим мнением он поделился с журналистом телеканала «Россия 1». Он напомнил, что белорусские власти приглашали на выборы наблюдателей от ОБСЕ, но те не приехали. Политик думает, что позиция по вопросу была подготовлена заранее.

«Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы — я сразу это сделал — признали их легитимность. И, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все»,

— подытожил Путин.

Напоминаем, что в Белоруссии с 9 августа проходят митинги – оппозиционеры требуют перевыборов, так как не верят в честную победу действующего главы страны Александра Лукашенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макрон призывает не вмешиваться в дела в Белоруссии.

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