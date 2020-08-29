В Петербурге волонтерам вручили медали Президента РФ

Отметили заслуги добровольцев, которые трудились во время введенного режима самоизоляции.
Сегодня, 29 августа, 35 добровольцам вручили памятные медали Президента России за помощь горожанам во время режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Вице-губернатор Александр Бельский, поздравляя волонтеров, отметил, что они оказались неравнодушными тогда, когда никто этого не ожидал.
«Я бы хотел, чтобы тот огонь, который зажегся в ваших сердцах, вы сохранили, а мы со своей стороны будем вам помогать в ваших начинаниях,»
— отметил вице-губернатор Александр Бельский.
Напоминаем, что среди петербуржцев более четырех тысяч человек присоединились к волонтерскому движению #МыВместе. Они реагировали на обращения горожан, которых за четыре месяца оказалось более 22,7 тысяч.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за очистку берегов Волхова в Старой Ладоге взялись волонтеры.